زوجة أشرف حكيمي السابقة تكشف أسرارا جديدة حول طلاقهما

أدلت هبة عبوك بتصريحات لصحيفة “AS” الإسبانية، كشفت فيها عن الحياة الجديدة التي تعيشها بعد انفصالها عن نجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي لشرف حكيمي، وقالت: “أنا متحفظة بشأن حياتي، إنه قرار (الانفصال) اتخذته لأكون حرة، وألا تكون حياتي موضوعًا للحديث على ألسنة الآخرين، حياتي ملكي لي وحدي”.

وعادت هبة عبوك للحديث عن انفصالها عن حكيمي، وصرّحت قائلة: “لقد مررت بأسوأ سنة في حياتي؛ لكنها انتهت، أولويتي في الحياة دائمًا هم أطفالي، لقد اتخذت قرار الانفصال من أجلهم فقط”.

وحول أسباب انفصالها عن الدولي المغربي، قالت: “لقد فكرت في الموضوع كثيرًا، وناقشت الموضوع مع نفسي، ومعه هو أيضًا (حكيمي)، الخيانة تقتل الحب، سأغفر الخيانة الزوجية وقد فعلتُ ذلك أكثر من مرة. نحن نرتكب الكثير من الأخطاء؛ لكن أحيانا هناك أخطاء يجب على المرء أن يفكر في نفسه بعد حدوثها، وهناك أخطاء يصعب تجاوزها”.

واعترفت زوجة أشرف حكيمي السابقة بمرورها بأوقات صعبة بعد انفصالها عن المدافع الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، وصرّحت قائلة: “لقد أمضيت وقتًا سيئًا حقًا، كانت هناك أوقات صعبة للغاية. لقد كنت مُستهلَكة جسديًا. كان قرارًا بالغ الصعوبة لي؛ لأنني تركت كل شيء، وكانت عائلتي منقسمةً. تركت زوجي، وعدت إلى عملي، وأخذت أطفالي، ورجعت إلى مدريد، وسأعود إلى الحياة”.

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