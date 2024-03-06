بوريطة يتباحث بالقاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية

2024-03-06 / 13:17
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مباحثات مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتناولت هذه المباحثات حصيلة رئاسة المغرب لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في ظل ظروف وأوضاع إقليمية بالغة التعقيد والخطورة بسبب مواصلة إسرائيل حربها العدوانية على قطاع غزة.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الجماعي لتواكب التحولات المتسارعة على الساحة الدولية.

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‫4 تعليقات

  3. تناولت هذه المباحثات حصيلة رئاسة المغرب لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

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  4. يجب البحث عن سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات العمل الجماعي لتواكب التحولات المتسارعة على الساحة الدولية

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