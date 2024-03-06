مجلس البيضاء يخصص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق استعدادا للكان و المونديال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحولت مدينة الدار البيضاء في الأسابيع الأخيرة لأشبه ما يكون بورش مفتوح حيث أن الأشغال في كل حدب و صوب و ذلك في إطار إعادة الحياة للعاصمة الاقتصادية لتكون في أحسن حلة قبيل انطلاق منافسات كأس إفريقيا 2025 و بعده كأس العالم 2030.

و في هذا الصدد، عقد مجلس الدار البيضاء دورة اسثتنائية خصصت للدراسة والتصويت على برمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم سنة 2023، مع التأكيد على أن الفائض القابل للبرمجة بلغ 134 مليونا و908 آلاف و859 درهما.

و خلال الدورة، أكدت نبيل الرميلي بأن الفائض سيخصص للمشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية، حيث سيتم تخصيص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق و تحديثها و توسعتها و إعادة تشويرها.

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