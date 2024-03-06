مجلس البيضاء يخصص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق استعدادا للكان و المونديال

2024-03-06 / 17:10
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تحولت مدينة الدار البيضاء في الأسابيع الأخيرة لأشبه ما يكون بورش مفتوح حيث أن الأشغال في كل حدب و صوب و ذلك في إطار إعادة الحياة للعاصمة الاقتصادية لتكون في أحسن حلة قبيل انطلاق منافسات كأس إفريقيا 2025 و بعده كأس العالم 2030.

و في هذا الصدد، عقد مجلس الدار البيضاء دورة اسثتنائية خصصت للدراسة والتصويت على برمجة الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة برسم سنة 2023، مع التأكيد على أن الفائض القابل للبرمجة بلغ 134 مليونا و908 آلاف و859 درهما.

و خلال الدورة، أكدت نبيل الرميلي بأن الفائض سيخصص للمشاريع المتعلقة بتحسين البنية التحتية، حيث سيتم تخصيص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق و تحديثها و توسعتها و إعادة تشويرها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مشاريع تثنية و توسيع القناطر تتواصل بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات

مشاريع تثنية و توسيع القناطر تتواصل بمختلف مدن جهة…

2024-03-05 / 17:49
Photo of والي البيضاء لمسؤولي البرنوصي: “غنبقا نجي نشوف اش كتديرو كل سبت”

والي البيضاء لمسؤولي البرنوصي: “غنبقا نجي نشوف اش كتديرو…

2024-03-05 / 13:04
Photo of هدم البراريك و المصانع العشوائية لتهيئة كورنيش عين السبع بالدار البيضاء

هدم البراريك و المصانع العشوائية لتهيئة كورنيش عين السبع…

2024-02-28 / 16:16
Photo of والي البيضاء يشرف شخصيا على لجان مراقبة الأسعار قبل رمضان و يأمر بالصرامة

والي البيضاء يشرف شخصيا على لجان مراقبة الأسعار قبل…

2024-02-27 / 17:39
Photo of قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

2024-02-27 / 13:41
Photo of والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال لمشروع مركب أحمد أهراس للواجهة

والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال…

2024-02-26 / 17:03
Photo of رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف الملعب من الخارج

رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف…

2024-02-24 / 11:57
Photo of هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

2024-02-23 / 12:29
Photo of مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار البيضاء

مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار…

2024-02-02 / 11:48
Photo of ولاية البيضاء سطات تمنع نشاط الحمامات و محلات غسل السيارات ثلاث أيام أسبوعيا

ولاية البيضاء سطات تمنع نشاط الحمامات و محلات غسل…

2024-01-26 / 11:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق