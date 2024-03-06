مكتب الصرف: “المغرب استورد أزيد من 132 ألف طن من التمور”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل يتضاعف الإقبال على اقتناء التمور، بمختلف أشكالها و أنواعها، و هو ما يجعل تجارة التمور تعرف رواجا اسثتنائيا قبيل هذا الشهر الأمر الذي يدفع المهنيين للبحث عن مصادر متنوعة للتموين.

و في هذا الصدد، أوضحت إحصائيات مكتب الصرف الأخيرة أن المغرب لجأ إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم.

و ارتفع حجم استيراد التمور من خارج المغرب هذا العام و ذلك بعدما تم استيراد 109 آلاف طن سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp