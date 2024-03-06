مكتب الصرف: “المغرب استورد أزيد من 132 ألف طن من التمور”

2024-03-06 / 16:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل يتضاعف الإقبال على اقتناء التمور، بمختلف أشكالها و أنواعها، و هو ما يجعل تجارة التمور تعرف رواجا اسثتنائيا قبيل هذا الشهر الأمر الذي يدفع المهنيين للبحث عن مصادر متنوعة للتموين.

و في هذا الصدد، أوضحت إحصائيات مكتب الصرف الأخيرة أن المغرب لجأ إلى استيراد أزيد من 132 ألف طن، بكلفة تفوق 2,44 مليار درهم.

و ارتفع حجم استيراد التمور من خارج المغرب هذا العام و ذلك بعدما تم استيراد 109 آلاف طن سنة 2022، بكلفة تقدر بـ2,14 مليار درهم، أي بزيادة 23 ألف طن.

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