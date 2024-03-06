بتهم السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والشذوذ.. شكاية مستعجلة ضد “مولينيكس”

2024-03-06 / 12:46
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هبة بريس - الرباط

قدم المحامي عمر غفران، شكاية مستعجلة أمام النيابة العامة، ضد “يونس مولينيكس”.

وقدم المحامي بهيئة الرباط، شكاية، باسم جمعية حقوقية، صباح يومه الاربعاء.

وتتهم الجمعية الحقوقية، المدعو “يونس مولينيكس” بتهم تتعلق بالسب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والترويج للشذوذ الجنسي، عبر فيديوهات و”لايفات” في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الشكاية المذكورة، تزامنا مع حملة واسعة أطلقها نشطاء مغاربة لمقاطعة حسابات تروج للتفاهة والتبليغ عنها لإغلاقها.

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‫4 تعليقات

  1. يجب معاقبة كل من يروج لهذه التفاهات ومن يشجع على نشر فيديوهات او مقاطع في التك توك خادشة للحياء…التك توك وجب حذفه من المملكة المغربية الشريفة.
    تحياتي

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  2. يجب معاقبة هذا السفيه حتى يكون عبرة لمثله .
    لن نسمح لهدا الحقير حتى يشيئ للإسلام
    المرجو تطبيق أقصى العقوبات.

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  4. يجب مقاطعة كل الفيديوهات المخالفة للدين أو تضرب في عمق الأخلاق الحليفة لدينا الإسلامي فنحن أمة حباها الله بنور الإسلام وقد ابتعدنا عنه فابتلينا بهذه المصائب

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