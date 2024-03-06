أسعار الفائدة على القروض الجديدة ترتفع إلى 5,42 في المائة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة شهدت ارتفاعا إلى 5,42 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، لتبلغ 5,25 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

و افاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.090,3 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المائة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 78 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” بالنسبة لـ 22 في المائة منها. واعتبرت 66 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 28 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.

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