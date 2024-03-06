مشروع مغربي ضخم.. تخصيص 70 ألف هكتار بالداخلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسارع شركة “طاقة” المغربية الزمن لاستصدار التراخيص و إنجاز الدراسات بخصوص مشروع ضخم بمنطقة الداخلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

و حسب معطيات خاصة، فقد تمكنت الشركة المغربية من حيازة عقد استغلال حوالي 70 ألف هكتار ضواحي الداخلة ستخصص بالكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن تقارير دولية متخصصة صنفت المغرب واحدا من خمسة بلدان تتوفر على أكبر إمكانات لإنتاج وتصدير الجزئيات الخضراء (الأمونيا والميثانول).

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