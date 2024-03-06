وجدة تحتضن المحطة الخامسة من سباق ” خطوات النصر النسائية”

وجدة تحتضن المحطة الخامسة من سباق ” خطوات النصر النسائية”

2024-03-06 / 10:31
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تحتضن مدينة وجدة يوم الجمعة المقبل (8 مارس ) المحطة الخامسة من سباق ” خطوات النصر النسائية ” احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وتنظم الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع هذه التظاهرة، تحت الإشراف العام لوالي جهة الشرق، عامل عمالة إقليم وجدة أنجاد، وتعاون مع المديرية الجهوية للشباب والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بمشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.

ومن المقرر إعطاء انطلاقة السباق على الساعة العاشرة و10 دقائق صباحا من ساحة 9 يوليوز بمدينة وجدة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع قد نظمت أربع محطات ضمن البرنامج الوطني ” خطوات النصر النسائية”، الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بكل من مدن الناظور (14 أكتوبر 2023) والداخلة (19 نونبر 2023) وزاكورة (21 يناير 2024) ثم السمارة (28 يناير 2024).

وتكمن الأهداف المتوخاة من ” خطوات النصر النسائية”، التي تجاوز عدد المشاركات في محطتها الأولى بالناظور ال 20 ألف مشاركة، في التحسيس بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للفتاة والمرأة وإشاعة وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية والقيم النبيلة للرياضة.

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