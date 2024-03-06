حكيم زياش يتأهب للعودة إلى الملاعب

حكيم زياش يتأهب للعودة إلى الملاعب

2024-03-06 / 10:41
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يتأهب الدولي المغربي حكيم زياش للعودة إلى الملاعب بعد غيابه لبضع أسابيع بداعي الإصابة.

ووفقا لمصادر إعلامية تركية فإن حكيم زياش سيكون حاضرا ضمن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة ريزا سبور يوم الجمعة القادم ضمن لقاءات الدوري التركي بعدما تعافى من الإصابة.

وغاب حكيم زياش عن الملاعب منذ الرابع والعشرين يناير الماضي حين تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد زامبيا في كأس أمم أفريقيا.

ويعاني حكيم زياش من كثرة الإصابات هذا الموسم، ما يهدد تجربته مع غلطة سراي التركي بالفشل.

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