هاشم البسطاوي: “ايلا غاتشدو مالين كوبي أتاي فالحبس.. شدو حتى البيغ”

هبة بريس - فن

بعد انتقاده لكلمات ومضمون أغنية “شر كبي أتاي”، رفض الفنان المعتزل هاشم البسطاوي، اعتقال أصحاب الأغنية المثيرة للجدل.

وقال البسطاوي في تدوينة نشرها عبر خاصية “الستوري” في حسابه بموقع “انستغرام”: “ما بغيناش الحبس للدراي ما بغينا الحبس لتاواحد بغينا غير الناس الكبار يعرفو أنها أغنية بكلمات قبيحة، راب كولو داير هاكا”

وأضاف البسطاوي قائلا : “يلا غاتشدوهم فالحبس شدو تا البيغ لي خرج على جيل كامل وعطيتوه بوسط فالوزارة حيث غليض، ماتكونوش حكارة..رمضان هذا”.

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