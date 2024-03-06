قضية “صفعة بوزنيقة” تتجه إلى مقاضاة الاستقلالي يوسف ابطوي

2024-03-06 / 11:43
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، ان واقعة ” الصفعة ” خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال يوم السبت الماضي ببوزنيقة ، تتجه إلى القضاء ، بعدما تقدم البرلماني الاستقلالي منصف الطوب، بشكاية ضد شكاية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي صفعه .

واضافت مصادر الجريدة ، ان منصف الطوب ، قد وضع شكايته لدى النيابة العامة ، وسيتم الاستماع إليه من طرف مركز الدرك الملكي ببوزنيقة ، في انتظار استدعاء المشتكى به يوسف ابطوي خلال الأسبوع القادم .

وشجب استقلاليون واقعة الصفعة التي اعتبروها تصرف غير اخلاقي ولا يمت بصلة للحزب، كما ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد أوقفت يوسف ابطوي عن عضويته.

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