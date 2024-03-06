قضية “صفعة بوزنيقة” تتجه إلى مقاضاة الاستقلالي يوسف ابطوي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، ان واقعة ” الصفعة ” خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال يوم السبت الماضي ببوزنيقة ، تتجه إلى القضاء ، بعدما تقدم البرلماني الاستقلالي منصف الطوب، بشكاية ضد شكاية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي صفعه .

واضافت مصادر الجريدة ، ان منصف الطوب ، قد وضع شكايته لدى النيابة العامة ، وسيتم الاستماع إليه من طرف مركز الدرك الملكي ببوزنيقة ، في انتظار استدعاء المشتكى به يوسف ابطوي خلال الأسبوع القادم .

وشجب استقلاليون واقعة الصفعة التي اعتبروها تصرف غير اخلاقي ولا يمت بصلة للحزب، كما ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد أوقفت يوسف ابطوي عن عضويته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp