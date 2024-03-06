مصر.. حبس مقرئ شهير رقص أثناء تلاوته القرآن

2024-03-06 / 10:53
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هبة بريس - وكالات

حكم في مصر على مقرئ شهير بالحبس 6 أشهر، بعد إدانته بمخالفة صحيح التلاوة.

وقالت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر، أمس الثلاثاء، إنه صدر حكم بالحبس 6 أشهر بحق “محمد أحمد نصر على قطب الشهير بمحمد نصر الطاروطي” من محافظة الشرقية، مضيفة أنها ماضية بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل وهو يرقص خلال تلاوة آيات من “سورة الشورى”، بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا.

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