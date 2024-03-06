“دوزيم” تثير سخط المغاربة بمسلسل رمضاني يروج لـ”المثلية الجنسية”

هبة بريس - الرباط

أعلنت القنوات التلفزية المغربية، عن الأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وتداولت عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبرامج ومسلسلات ستعرض خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، انتشر مقطع فيديو من مسلسل “جوج وجوه” الذي سيعرض بالقناة الثانية خلال شهر رمضان.

ويظهر في الفيديو المذكور، شاب يؤدي دور “ابن” دنيا بوطازوت، يروج للمثلية الجنسية ويلقى تقبلا طبيعيا وتعاملا عاديا من قبل والدته.

مقطع الفيديو المذكور، انتشر كالنار في الهشيم، وتسبب في سخط واستياء عارمين بين النشطاء.

واعتبر النشطاء أن المسلسل المذكور، تعمد الترويج للمثلية الجنسية وحاول زرعها داخل مجتمعنا، خلال هذا الشهر الفضيل، الذي يعرف إقبالا كبيرا من المغاربة على قنواتهم التلفزية.

وعاب النشطاء على القناة الثانية، تعمدها الترويج للمثلية وبث مشاهد منافية ومخالفة لديننا وأخلاقنا، في محاولة ل”إرغام” المتفرج على تقبل هذه “الفضيحة” والتطبيع معها، ومتوعدين بمقاطعة “العمل المذكور” وباقي أعمال القناة التي تشكل خطرا على الناشئة.

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