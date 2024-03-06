فرنسا: القبض على 3 فتيان خططوا لهجوم في بلجيكا

هبة بريس - وكالات

أوقفت السلطات الفرنسية ثلاثة فتيان في ثلاث مدن فرنسية، للاشتباه باتصالهم مع الأربعة الذين اعتقلوا الأحد في بلجيكا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في بروكسل، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر، إن الفتية الثلاثة ليسوا متورطين بشكل مباشر في خطة الهجوم الفاشلة ضد قاعة للحفلات الموسيقية في بروكسل، لكنهم يتبنّون نظريات متطرفة، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة “جورنال دو ديمانش”.

وقالت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة “فرانس برس” إنهم “نشطوا في مجموعة على شبكة للتواصل الاجتماعي جرى فيها تبادل دعاية متطرفة والحديث عن خطط لهجوم”.

وأضافت “في هذا الإطار تمكنوا من التواصل مع أشخاص آخرين، بمن في ذلك بعض الأفراد الذين تم توقيفهم في بلجيكا”.

وأكد المصدر المطلع على القضية، أن محققين من المديرية العامة للأمن الداخلي أوقفوا القاصرين الثلاثة بتهمة تشكيل عصابة إجرامية بهدف الإرهاب.

وأوضحت النيابة الوطنية أنهم أُوقفوا قيد التحقيق في إطار تحقيقين منفصلين.

ويجري استجواب أحدهم (15 عامًا) في إطار تحقيق قضائي جارٍ منذ نوفمبر 2023، بينما يُتهم قاصر آخر يبلغ من العمر 15 عاما أيضا بـ”تشكيل عصابة إجرامية بهدف الإرهاب (بسبب رغبته في الانضمام إلى تنظيم داعش في المنطقة العراقية السورية والتخطيط لتنفيذ هجوم)، وبالدعوة إلى الإرهاب (لنشر دعاية داعش)”.

ويخضع القاصران الآخران (15 و17 عاما) للاستجواب في إطار تحقيق فُتح الأسبوع الماضي بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر تطال أشخاصا”، بحسب المصدر نفسه.

ويمكن أن تستمر فترة احتجازهم 96 ساعة.

وكانت الشرطة البلجيكية اعتقلت الأحد أيضًا أربعة رجال هم “ثلاثة قاصرين في أواخر سن المراهقة” وشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، خلال مداهمات في بروكسل، ونينوف وشارلوروا ولييج، حسب المتحدث باسم مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي إيريك فان دير سيبت.

ويشتبه بأن هؤلاء “خططوا لهجوم إرهابي في بلجيكا”.

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