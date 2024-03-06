وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي

2024-03-06 / 09:32
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هبة بريس - القسم الفني

توفي مساء أمس الثلاثاء، الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي.

ولفظ الراحل وهو الشقيق الأصغر لمحمد حسن الجندي أنفاسه الأخيرة، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا ويعد الراحل من أبرز الفنانين المغاربة، حيث شارك في عدة اعمال فنية في السينما والتلفزيون والمسرح.

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‫12 تعليقات

  2. نسأل الله له الرحمة و المغفرة، أصدق عبارات العزاء لعائلته و لكل معارفه إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  3. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..ترك بصمة رائعة في الدنيا تذكره الأجيال القادمة إنه رجل وفنان في المستوى .

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  6. نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة اللهم نقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، إن لله وإن إليه راجعون.

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  11. الصبر والسلوان لكل اهله ولكل من ودع ابا او اما او جارا او صاحب اللهم ارحمهم جميعا ونسالك الفردوس الاعلا من الجنة لهم جميعا ولجميع الموسلمين

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