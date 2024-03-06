وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي
هبة بريس - القسم الفني
توفي مساء أمس الثلاثاء، الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي.
ولفظ الراحل وهو الشقيق الأصغر لمحمد حسن الجندي أنفاسه الأخيرة، بعد صراع طويل مع المرض.
هذا ويعد الراحل من أبرز الفنانين المغاربة، حيث شارك في عدة اعمال فنية في السينما والتلفزيون والمسرح.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
اللهم ارحمه و ادخله فسيح جناتك كان فنان كبير من رموز الفن الأصيل.
نسأل الله له الرحمة و المغفرة، أصدق عبارات العزاء لعائلته و لكل معارفه إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..ترك بصمة رائعة في الدنيا تذكره الأجيال القادمة إنه رجل وفنان في المستوى .
الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي تقمص عدة أدوار تلفزية بطولية ..
الفقيد كان يعاني من مرض عجل بوفاته ..
نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة اللهم نقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، إن لله وإن إليه راجعون.
رحمه الله واكرم مثواه.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
ان لله وان اليه راجعون رحمه الله وتغمده الله برحماته التي وسعت السماوات والارض
كان رجل طيب فاللهم ارحمه تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض
الصبر والسلوان لكل اهله ولكل من ودع ابا او اما او جارا او صاحب اللهم ارحمهم جميعا ونسالك الفردوس الاعلا من الجنة لهم جميعا ولجميع الموسلمين
عزائنا واحد في كل مسلم او مسلمة ورحم الله الفقيد وجعل الله متواه الجنة