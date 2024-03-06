وفاة الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي

هبة بريس - القسم الفني

توفي مساء أمس الثلاثاء، الممثل المغربي محمد بنعبد الله الجندي.

ولفظ الراحل وهو الشقيق الأصغر لمحمد حسن الجندي أنفاسه الأخيرة، بعد صراع طويل مع المرض.

هذا ويعد الراحل من أبرز الفنانين المغاربة، حيث شارك في عدة اعمال فنية في السينما والتلفزيون والمسرح.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp