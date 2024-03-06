“واقع ومستقبل الطبقة المتوسطة بالمغرب” …محور ندوة علمية بحضور عزيز الرباح وشخصيات أخرى

2024-03-06 / 00:06
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الفائز بلقب ستانداب يكشف عن طريقة رحلة التحدي و الانتصار وسر بكائه في أول لقاء مع الخياري

الفائز بلقب ستانداب يكشف عن طريقة رحلة التحدي و…

2024-03-05 / 23:11
Photo of التنسيق النقابي بالجماعات الترابية يسلط الضوء على الأوضاع المزرية للشغيلة

التنسيق النقابي بالجماعات الترابية يسلط الضوء على الأوضاع المزرية…

2024-03-05 / 22:11
Photo of الرباط الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تحتج على عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم

الرباط الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تحتج على عدم إستجابة…

2024-03-05 / 22:09
Photo of عبد السلام الكيسي حلواني فاس… اليكم سر والطريقة السليمة لتحضير “الشباكية الفاسية” باللوز

عبد السلام الكيسي حلواني فاس… اليكم سر والطريقة السليمة…

2024-03-05 / 21:43
Photo of استقبال خيالي لابن الحي المحمدي “محمد البصل ” الفائز بلقب ستانداب 2024

استقبال خيالي لابن الحي المحمدي “محمد البصل ” الفائز…

2024-03-05 / 20:33
Photo of وجدة .. مجازة تلج سوق الشغل وتبصم نجاحاتها في مجال الحلويات

وجدة .. مجازة تلج سوق الشغل وتبصم نجاحاتها في…

2024-03-05 / 20:21
Photo of لعيالات علاش قادات…دخلات المدرسة في سن كبيرة فحققت المستحيل

لعيالات علاش قادات…دخلات المدرسة في سن كبيرة فحققت المستحيل

2024-03-05 / 19:39
Photo of متهم يغير أقواله في جلسة الشاب بدر ضحية ولد الفشوش

متهم يغير أقواله في جلسة الشاب بدر ضحية ولد…

2024-03-05 / 17:19
Photo of الكاتب العام للشبيبة الاتحادية ينفجر في وجه الوزير بنسعيد

الكاتب العام للشبيبة الاتحادية ينفجر في وجه الوزير بنسعيد

2024-03-05 / 15:09
Photo of حفل تكريم الدكتور ادريس خليفة بكلية أصول الدين بتطوان

حفل تكريم الدكتور ادريس خليفة بكلية أصول الدين بتطوان

2024-03-05 / 15:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق