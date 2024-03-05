فاس.. الحبس النافذ لمدير إقليمي سابق في المياه والغابات.

2024-03-05 / 23:54
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هبة بريس ع محياوي

ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجانايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بعد زوال اليوم الثلاثاء، بالحبس النافذ سنةواحدة في حق المدير الإقليمي السابق للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجرسيف وتقني بذات المديرية لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدانت مقاول نال صفقة إنشاء مسلك غابوي بسنة حبسا نافذة في حدود 6 أشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي تم فيه اكتشاف اختلالات وتلاعبات في إنجاز مسلك غابوي بأحد دواوير جماعة بركين بإقليم جرسيف، حيث اكتفى المقاول النائل لصفقة إنجاز المسلك الغابوي بفتح 400 متر فقط عوض تهيئة مسلك طوله 4 كيلومتر كما تنص عليه الصفقة.

و جاءت متابعة المسؤول السابق للمياه والغابات والتقني بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وأخذ أو تلقي فائدة، فيما متابعة المقاول جاءت بتهمة المشاركة في هذه الأفعال دون أخذ أو تلقي فائدة، بعدما أحيلوا على غرفة جرائم الأموال من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس

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