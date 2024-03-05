حكيمي ومزراوي يتأهلان مع أنديتهما إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حكيمي ومزراوي يتأهلان مع أنديتهما إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2024-03-05 / 22:56
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تأهل الدوليان المغربيان أشرف حكيمي ونصير مزراوي مع أنديتهما إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تأهل حكيمي مع فريقه باريس سان جيرمان بعد الإطاحة بريال سوسييداد في دور الثمن، حيث فاز الفريق الفرنسي ذهابا بميدانه بهدفين دون رد، ثم كرر فوزه إيابا خارج ميدانه بهدفين لواحد.

كما تأهل نصير مزراوي مع فريقه بايرن ميونيخ، الذي فاز إيابا على لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، بعدما كان قد انهزم ذهابا في إيطاليا بهدف دون رد.

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