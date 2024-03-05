الرباط الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تحتج على عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم

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3 تعليقات
صراحة لا يمكن التنكر للأدوار الكبيرة التي يقوم بها التقنيون والتقنيات سواء في القطاع العام او الخاص، اذا كان هناك اي تنمية قد تمت في هذه البلاد فقد كانت على ظهر هاته الفئة، ما يستدعي الحكومة بشكل عاجل إعادة إعطاء المكانة الحقيقية التي يستحقونها.
التقني هو القلب النابض للإدارة المغربية عامة
التقني هو القلب النابض للإدارة المغربية عامة