حماس: “لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق”

هبة بريس _ وكالات

قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، إن مسار المباحثات مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة “لن نسمح بأن يكون مفتوحا بلا أفق” في وقت يجهد فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت “لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا” مشددا على أن “ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات”.

وأوضح حمدان، أن عملية تبادل للمحتجزين والأسرى لا يمكن أن يحدث إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وتحدث القيادي في جماس، موجها حديثه للرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية أن وقف تزويد إسرائيل بالسلاح أهم من إرسال المساعدات إلى غزة.

وقال حمدان: “إن العدو لا يزال يمارس نفس أساليب المماطلة في التعامل مع مبادرات وقف العدوان”.

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