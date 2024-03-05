المغرب والأردن ..تأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات التشريعية

هبة بريس _ الرباط

تم التأكيد في لقاء جمع اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بوفد عن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين أبرزا خلال هذا اللقاء أن تعزيز التعاون الثنائي من شأنه المساهمة في تطوير العمل البرلماني وتعزيز التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين الشقيقين.

وشكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة أيضا أكد فيها الجانبان على متانة وقوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين برعاية قائدي البلدين، مشيرا إلى أن الوفد البرلماني الأردني ثمن جهود المغرب في دعم القضية الفلسطينية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وكذا “دور المملكة في إحلال السلم والأمن الدوليين ودفاعها الثابت عن حل كل النزاعات بالطرق السلمية”.

كما جدد الوفد البرلماني الأردني برئاسة السيد هيثم زيادين، التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

حضر هذا اللقاء على الخصوص، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الأردنية، خديجة أروهال، وعن الجانب الأردني النواب محمد جرادات، وصالح الوخيان، ورمزي العجارمة، ومحمد الهلالات، وفايز بصبوص، وسليمان القلاب العموش، وحابس الشبيب، وعارف السعايدة العبادي، ومحمد المرايات.

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