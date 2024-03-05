ال “ONCF” يقدم عروضا لفائدة النساء بمناسبة 8 مارس

2024-03-05 / 19:42
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هبة بريس _ الرباط

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يشيد المكتب الوطني للسكك الحديدية بالنساء ويظهر رغبته في مرافقتهن ودعمهن في تنقلاتهن، من خلال إعداد عرضين استثنائيين يستهدفان كلا من المشتركات اللاتي يسافرن بانتظام والزبناء الذين يسافرون بين الحين والآخر.

1- اشتراك الدرجة الأولى بسعر الدرجة الثانية:

هذا العرض مخصص للعملاء المشتركين أو أولئك الذين يرغبون في الاشتراك في إحدى الصيغ الموجودة، وهي اشتراك SHUTTLE أو DIMA Al Boraq أو حتى FIFTY AL Boraq،‏ راحة الدرجة الأولى بسعر الثانية. وهذا لأي اشتراك جديد أو إعادة اشتراك.

2- بطاقات الخصم المجانية:

من خلال هذا العرض، يمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية للنساء المسافرات بالسعر العام فرصة الاختيار، حسب فئتهن، لإحدى صيغ التخفيض الحالية (الشباب وكبار السن والأطالب) مجانا.

ستسمح هذه الصيغ المصممة لاحتياجات السفر العرضية للعملاء الذين يستفيدون منها بالاستفادة من ميزة سعرية تصل إلى 30% على مدار العام.

وللاستفادة من هذين العرضين الساريين من 4 إلى 9 مارس 2024، يجب على العملاء التواصل مباشرة مع مكاتب التذاكر بالمحطات ومكاتب الاشتراكات.

ولمعرفة المزيد عن هذه العروض، يدعو ONCF عملائه لمعرفة المزيد عبر موقعه الإلكتروني www.oncf-‏ ‏voyages ma وصفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز العلاقات

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‫9 تعليقات

  9. ما بغينا عروض بغينا احترام مواقيت القطارات.. احسن “هدية” احترموا المواطنين واالزوار من الخارج… عندما نسمع: “سيداتي سادتي، القطار القادم من… والمتوجه إلى… ســ… ” نضع أيدينا على قلوبنا وننتظر الصاعقة… اليوم في رحلتي إلى الرباط 30 دقيقة تأخر ذهابا، ومثلها عودة، ولا رد فعل من المسافرين. تقهرنا وتكوينا ومرضنا وضاعت مصالحنا ومصالح ولادنا وحبابنا.. أما مصالح الدولة بلا من ذكرها…

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