استشهاد زوجين وابنهما في غارة إسرائيلية

2024-03-05 / 19:26
9
هبة بريس _ وكالات

استشهد 3 مدنيين لبنانيين من عائلة واحدة، الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حولا جنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية “استشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة، الزوج والزوجة والابن، من آل حسين، بالغارة المعادية (الإسرائيلية)، التي استهدفت منزلا مؤلفا من 3 طوابق في حولا”.

وقالت الوكالة إن “المقاتلات الحربية المعادية، نفذت عدوانا جويا عصر اليوم (الثلاثاء)، مستهدفة منزلا مؤلفا من طابقين في الحارة الشمالية في بلدة حولا، واطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو – أرض ما أدى إلى تدميره بالكامل، واستشهاد 3”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الحوثيون يعلنون مهاجمة مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

الحوثيون يعلنون مهاجمة مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

2024-03-05 / 23:11
Photo of حماس: “لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق”

حماس: “لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا…

2024-03-05 / 20:41
Photo of عودة الحياة لـ”فيسبوك” و”ميسنجر” و”انستغرام”.. و”ميتا” تعلق

عودة الحياة لـ”فيسبوك” و”ميسنجر” و”انستغرام”.. و”ميتا” تعلق

2024-03-05 / 17:40
Photo of عطل مفاجئ يضرب منصات فيسبوك ومسنجر وإنستغرام

عطل مفاجئ يضرب منصات فيسبوك ومسنجر وإنستغرام

2024-03-05 / 17:02
Photo of فرنسا تدرج حق الإ.جهاض في الدستور

فرنسا تدرج حق الإ.جهاض في الدستور

2024-03-05 / 11:58
Photo of السنوار أشرف على تشييده.. إسرائيل تدمر “أكبر” أنفاق حماس

السنوار أشرف على تشييده.. إسرائيل تدمر “أكبر” أنفاق حماس

2024-03-05 / 11:14
Photo of الهند.. زوج سائحة تعرضت للاغتصا.ب الجماعي يقبل تعويضا ماديا

الهند.. زوج سائحة تعرضت للاغتصا.ب الجماعي يقبل تعويضا ماديا

2024-03-05 / 10:37
Photo of 10 شهداء في قصف إسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي بغزة

10 شهداء في قصف إسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي…

2024-03-04 / 23:32
Photo of تبون يستجدي دعم ايران باعلان تطابق لوجهات النظر حول ضرب الوحدة الترابية المغربية

تبون يستجدي دعم ايران باعلان تطابق لوجهات النظر حول…

2024-03-04 / 22:26
Photo of الحوثيون يتبنون استهداف سفينة إسرائيلية

الحوثيون يتبنون استهداف سفينة إسرائيلية

2024-03-04 / 20:48

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق