استشهاد زوجين وابنهما في غارة إسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

استشهد 3 مدنيين لبنانيين من عائلة واحدة، الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حولا جنوب لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية “استشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة، الزوج والزوجة والابن، من آل حسين، بالغارة المعادية (الإسرائيلية)، التي استهدفت منزلا مؤلفا من 3 طوابق في حولا”.

وقالت الوكالة إن “المقاتلات الحربية المعادية، نفذت عدوانا جويا عصر اليوم (الثلاثاء)، مستهدفة منزلا مؤلفا من طابقين في الحارة الشمالية في بلدة حولا، واطلقت باتجاهه صاروخين من نوع جو – أرض ما أدى إلى تدميره بالكامل، واستشهاد 3”.

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