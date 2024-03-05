الإتحاد الآسيوي يرشح عبد الرزاق حمد الله لجائزة مميزة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة خلال فبراير الماضي، وفق اختيار الجمهور.

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، سواء في مع فريقه أو مع المنتخب.

ويتنافس على الجائزة ثلاثي من الدوري السعودي “عبد الرزاق حمد الله” الاتحاد، أندرسون تاليسكا “النصر” ألكسندر ميتروفيتش” الهلال”.

وضمت القائمة كلاً من: القطري أيمن عفيف، والأردني يزن النعيمات، نظير للمستوى المميز الذي قدمه النجمين رفقة منتخبات بلادهم بكأس آسيا الأخيرة.

بالإضافة إلى العراقي أيمن حسين لاعب القوة الجوية، واللبناني محمد حبوس لاعب الأنصار اللبناني.

ومن المقرر أن يستمر التصويت على موقع الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ، لغاية يوم الجمعة 8 مارس.

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