الجزائري “بن سديرة “يُعري فشل دبلوماسية سفارة بلاده بباريس ويقارنها بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

وصف بوق النظام الجزائري المدعو سعيد بنسديرة، دبلوماسية بلاده بالفاشلة في إشارة إلى الحضور الباهت لسفارة العسكر بباريس مقارنة مع التمثيلية الدبلوماسية المغربية .

وصب المدون المعروف بدعايته لنظام العسكر ،جام غضبه على المسؤولين الجزائريين خاصة التمثيلية الدبلوماسية لبلاده بباريس ،التي فشلت في تغطية معرض بالعاصمة الفرنسية أمام حضور مغربي قوي للمنتوجات والزوار .

واعتبر بنسديرة أن دور الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا أضحى مقتصرا على “التبركيك” والتخابر وتتبع المعارضين للنظام ، متناسين المهام المنوطة بهم والمتمثلة – حسب وصفه- في تقديم صورة مشرفة تليق بدولة (العسكر) ، أمام مايتقاضونه من أموال باهضة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp