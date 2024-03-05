الجزائري “بن سديرة “يُعري فشل دبلوماسية سفارة بلاده بباريس ويقارنها بالمغرب

2024-03-05 / 19:06
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هبة بريس _ الرباط

وصف بوق النظام الجزائري المدعو سعيد بنسديرة، دبلوماسية بلاده بالفاشلة في إشارة إلى الحضور الباهت لسفارة العسكر بباريس مقارنة مع التمثيلية الدبلوماسية المغربية .

وصب المدون المعروف بدعايته لنظام العسكر ،جام غضبه على المسؤولين الجزائريين خاصة التمثيلية الدبلوماسية لبلاده بباريس ،التي فشلت في تغطية معرض بالعاصمة الفرنسية أمام حضور مغربي قوي للمنتوجات والزوار .

واعتبر بنسديرة أن دور الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا أضحى مقتصرا على “التبركيك” والتخابر وتتبع المعارضين للنظام ، متناسين المهام المنوطة بهم والمتمثلة – حسب وصفه- في تقديم صورة مشرفة تليق بدولة (العسكر) ، أمام مايتقاضونه من أموال باهضة .

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‫7 تعليقات

  2. بسبب التمثيلية الدبلوماسية لبلاده بباريس التي فشلت في تغطية معرض بالعاصمة الفرنسية أمام حضور مغربي قوي للمنتوجات والزوار 

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