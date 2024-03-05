الجزائري “بن سديرة “يُعري فشل دبلوماسية سفارة بلاده بباريس ويقارنها بالمغرب
هبة بريس _ الرباط
وصف بوق النظام الجزائري المدعو سعيد بنسديرة، دبلوماسية بلاده بالفاشلة في إشارة إلى الحضور الباهت لسفارة العسكر بباريس مقارنة مع التمثيلية الدبلوماسية المغربية .
وصب المدون المعروف بدعايته لنظام العسكر ،جام غضبه على المسؤولين الجزائريين خاصة التمثيلية الدبلوماسية لبلاده بباريس ،التي فشلت في تغطية معرض بالعاصمة الفرنسية أمام حضور مغربي قوي للمنتوجات والزوار .
واعتبر بنسديرة أن دور الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا أضحى مقتصرا على “التبركيك” والتخابر وتتبع المعارضين للنظام ، متناسين المهام المنوطة بهم والمتمثلة – حسب وصفه- في تقديم صورة مشرفة تليق بدولة (العسكر) ، أمام مايتقاضونه من أموال باهضة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
سعيد بنسديرة سوقو خاوي معندو ميقول
بسبب التمثيلية الدبلوماسية لبلاده بباريس التي فشلت في تغطية معرض بالعاصمة الفرنسية أمام حضور مغربي قوي للمنتوجات والزوار
الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا فاشلة بمعنى الكلمة
بن سديرة رجل حر وطني نتمنى له التوفيق والنجاح في حياته في قوله كلمة الحق ..
الجزائر نظامها يتخبط في المجهول..
كل التضامن مع هاد الشهم بن سديرة الذي عر واقع النظام العسكري الخبيث..
النظام الجزائري عوض إصلاح ما ألت إليه الظروف المعيشية للمواطنين الجزائرين ..