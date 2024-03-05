الجزائري “بن سديرة “يُعري فشل دبلوماسية سفارة بلاده بباريس ويقارنها بالمغرب
هبة بريس _ الرباط
وصف بوق النظام الجزائري المدعو سعيد بنسديرة، دبلوماسية بلاده بالفاشلة في إشارة إلى الحضور الباهت لسفارة العسكر بباريس مقارنة مع التمثيلية الدبلوماسية المغربية .
وصب المدون المعروف بدعايته لنظام العسكر ،جام غضبه على المسؤولين الجزائريين خاصة التمثيلية الدبلوماسية لبلاده بباريس ،التي فشلت في تغطية معرض بالعاصمة الفرنسية أمام حضور مغربي قوي للمنتوجات والزوار .
واعتبر بنسديرة أن دور الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا أضحى مقتصرا على “التبركيك” والتخابر وتتبع المعارضين للنظام ، متناسين المهام المنوطة بهم والمتمثلة – حسب وصفه- في تقديم صورة مشرفة تليق بدولة (العسكر) ، أمام مايتقاضونه من أموال باهضة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp