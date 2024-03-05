السيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واتارا تحل بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

حلت السيدة الأولى لكوت ديفوار دومينيك واتارا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بسلا، في زيارة عمل للمغرب في إطار إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإيفوارية “متحدون، نسمع بشكل أفضل”، التي تهدف إلى تمكين الأطفال الأفارقة المعوزين من استعادة حاسة السمع.

ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط-سلا، وجدت السيدة واتارا في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، والسيدة الأولى لكوت ديفوار، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة رشيد العبدي، وعامل عمالة سلا عمر التويمي.

كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة دومينيك واتارا، كل من رئيس مجلس عمالة سلا نور الدين الأزرق، ورئيس المجلس الجماعي لسلا عمر السنتيسي، ونائب رئيس “ليونز إنترناشيونال” وممثل “ليونز إفريقيا” مانوج شاه، ومنسق مؤسسة للا أسماء كريم الصقلي، وسفير المملكة بأبيدجان عبد المالك الكتاني.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكوت ديفوار، الذي يضم، على الخصوص، القائم بأعمال سفارة جمهورية كوت ديفوار بالمغرب السيد إيف تادي، ومديرة الديوان السيدة باتريسيا سيلفي ياو، والمديرة الوطنية لمؤسسة “أطفال إفريقيا” السيدة نادين سانغاري.

وبعد ذلك، قدم للسيدة الأولى لكوت ديفوار الحليب والتمر جريا على العادة المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، والسيدة الأولى لكوت ديفوار، إلى قصر الضيافة، مقر إقامة السيدة دومينيك واتارا.

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