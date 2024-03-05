اسبانيا..التحقيق في مقتل لاعب كرة قدم مغربي
هبة بريس – متتابعة
فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في مقتل اللاعب رضا أرشاد من الأصول المغربية، الأحد الماضي، بطعنة سكين في مدينة إشبيلية.
الضحية يلعب لنادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم، الممارس في الدرجة الثالثة ، حيث تم توقيف شابين يبلغان من العمر 18 سنة للاشتباه في تورطهما في هذه الجريمة، التي راح ضحيتها الشاب رضا.
وكشف مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس بيدرو فيرنانديز أن سبب وفاة الشاب المغربي ناتج عن خلافه مع المشتبه فيهما في ملهى ليلي، لينتقل إلى خارجه، قبل أن ينتهي بمقتله.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
سبب وفاة الشاب المغربي ناتج عن خلافه مع المشتبه فيهما في ملهى ليلي
الله يرحمو و الله ياخذ الحق
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
نسأل الله الرحمة والمغفرة و اسكنه فسيح جناتك يارب العالمين ، يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق وتشديد أقصى عقوبة مستحقة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية.
الله ارحم ويغفر له دنيا واخرة..وكل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الخلافات البسيطة تنتهي دائما بالقتل والسجن ..
لا حول ولا قوة الا بالله. الخمر اللعين وما يفعله بعباد الله ..
المشتبه فيهما وراء مقتل الشاب رضا لاعب في نادي أتلتيكو ليبرتاد ..
لاعب أتلتيكو ليبرتاد المغربي رضا طعنة سكين كانت كافية لإزهاق روحه..