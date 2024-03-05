الملك يهنئ سوليوك تاماس بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية المجر

هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى السيد سوليوك تاماس بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية المجر.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية: “يطيب لي، بمناسبة تنصيبكم رئيسا لجمهورية المجر، أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضاف صاحب الجلالة “كما أود أن أشيد بما يجمع بلدينا من روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبالتطور الحثيث الذي يطبع التعاون المثمر المغربي الهنغاري، مؤكدا لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم، من أجل السير قدما في تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها لتشمل مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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