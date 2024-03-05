عودة الحياة لـ”فيسبوك” و”ميسنجر” و”انستغرام”.. و”ميتا” تعلق

هبة بريس

نجح مستخدمو “فيسبوك” و”ميسنجر” و”انستغرام” في استعادة الاتصال بحساباتهم بعد انقطاع دام لحوالي 60 دقيقة.

واستعاد مستخدمو التطبيقات المذكورة في العالم، حساباتهم وتمكنوا من التواصل بها.

هذا وقبيل نهاية العطب التقني، قال آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: “نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. نحن نعمل على هذا الأمر الآن”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp