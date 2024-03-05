عقوبة مشددة في حق يوسف بلايلي بالدوري الجزائري

وقّعت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبة الإيقاف لـ6 مباريات منها مباراتان موقوفة النفاذ على يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه وفاق سطيف صفر / 1، السبت الماضي بالجولة 19 من المسابقة.

وقررت اللجنة إيقاف يوسف صخري، رئيس نادي الاتحاد الرياضي السوفي 4 سنوات، مع اقتراح إقصائه مدى الحياة، بسبب تهديده وسبّه للحكام في المباراة التي جمعت فريقه بنجم بن عكنون، والتي توقفت عند نهاية الشوط الأول، مع إلزام الفريق بدفع غرامة مالية بقيمة 9000 دولار.

كما غرمت اللجنة اللاعب بلايلي بـ700 دولار، متهمة إياه باحتجاجاته على القرار والسلوك غير الرياضي تجاه الحكام.

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