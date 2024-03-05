عطل مفاجئ يضرب منصات فيسبوك ومسنجر وإنستغرام
هبة بريس
تشهد منصات “فيسبوك” و”مسنجر” و”إنستغرام” حاليا عطلا فنيا على مستوى العالم، وفق ما نقله آلاف المستخدمين.
وطلب من المستخدمين عند محاولتهم الدخول إلى الحسابات إعادة إدخال كلمة المرور، ورغم إدخالها يمنع الولوج الى التطبيقات المذكورة.
هذا ولم يصدر عن شركة “ميتا” إلى حدود اللحظة أي توضيحاتتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
عطل بسبب ملايير المستخدمين للحسابات..
عادي هاد العطل ..
عطل منصات التواصل الاجتماعي دام قرابة ساعة واحدة…
عنداك غير اكون داك الهاكر لي كيخترقوا الحسابات..