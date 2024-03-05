الفنانة المصرية داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير

2024-03-05 / 14:58
0
هبة بريس - متابعة

أعلنت الفنانة المصرية داليا مصطفى، إصابتها بمرض السكري من النوع الأول، موضحة في مقطع فيديو بثته على صفحتها في موقع “إنستغرام” عن سبب ظهورها مؤخرا وهي ترتدي جهازًا في ذراعيها، كما وجهت رسالة إلى الجمهور بشأن التعامل مع المرض عموما.

وقالت الفنانة المصرية، التي تبلغ من العمر 43 عاما: “أنا كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت مركبة جهاز مرض السكر في دراعي، وبعد ما نزلتها لقيت أمهات كتير بعتولي وناس منظمة لمعارض السكر كلموني وشجعوني إني لابساه ومش مكسوفة”.

وأضافت قائلة: “الأمهات قالولي شكرا إنك طلعتي بيه عادي بالمنظر ده، وده خلى أولادنا عندهم ثقة إنهم يلبسوه عادي، ويمكن إحنا معندناش التوعية دي، ومفيش داعي للتنمر، وعلى فكرة مش فارقة ومش مهم رأي أي حد فيا، والجهاز ده ريحني جدا وسكري قبل كدة كان صعب”.

وأكدت: “أشجع كل الأطفال ومرضى السكري أن يضعوا الجهاز، وميفرقش معاهم حد وكل واحد بيبقى شايل هم شكله قدام الناس، لكن الحقيقة إن كل واحد مشغول بحاله، وفكروا في نفسكم بس”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إكرام العبدية: “أقسى ما يمر على الإنسان أن يعيش ليالي العزاء طيلة حياته”

إكرام العبدية: “أقسى ما يمر على الإنسان أن يعيش…

2024-03-05 / 12:37
Photo of “سينيالي يا مغربي”.. نشطاء يطلقون حملة لمحاربة “حسابات التفاهة”

“سينيالي يا مغربي”.. نشطاء يطلقون حملة لمحاربة “حسابات التفاهة”

2024-03-05 / 11:36
Photo of السجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور

السجن 3 سنوات للمتسبب بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور

2024-03-05 / 09:46
Photo of حقوق المرأة ..تتويج رابحة الحيمر بجائزة في البيت الأبيض

حقوق المرأة ..تتويج رابحة الحيمر بجائزة في البيت الأبيض

2024-03-04 / 21:15
Photo of المغرب يشارك في الحوار الوزاري لقمة الثقافة في أبو ظبي

المغرب يشارك في الحوار الوزاري لقمة الثقافة في أبو…

2024-03-04 / 16:19
Photo of “حاتم عمور” يلهب حماس جمهور “الليلة المغربية” بالرياض

“حاتم عمور” يلهب حماس جمهور “الليلة المغربية” بالرياض

2024-03-04 / 15:42
Photo of في عيد ميلاده.. أسامة رمزي لزوجته: “نتي هي العيد ديالي”

في عيد ميلاده.. أسامة رمزي لزوجته: “نتي هي العيد…

2024-03-04 / 12:54
Photo of الفنانة بلقيس تغني جينيريك مسلسل “بين القصور”

الفنانة بلقيس تغني جينيريك مسلسل “بين القصور”

2024-03-04 / 12:42
Photo of الفنانة سمية الخشاب تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مقلب “رامز جلال”

الفنانة سمية الخشاب تتعرض لإصابة خطيرة خلال تصوير مقلب…

2024-03-04 / 10:22
Photo of وفاة الفنان المصري جميل برسوم

وفاة الفنان المصري جميل برسوم

2024-03-04 / 09:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق