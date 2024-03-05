الفنانة المصرية داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير

هبة بريس - متابعة

أعلنت الفنانة المصرية داليا مصطفى، إصابتها بمرض السكري من النوع الأول، موضحة في مقطع فيديو بثته على صفحتها في موقع “إنستغرام” عن سبب ظهورها مؤخرا وهي ترتدي جهازًا في ذراعيها، كما وجهت رسالة إلى الجمهور بشأن التعامل مع المرض عموما.

وقالت الفنانة المصرية، التي تبلغ من العمر 43 عاما: “أنا كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت مركبة جهاز مرض السكر في دراعي، وبعد ما نزلتها لقيت أمهات كتير بعتولي وناس منظمة لمعارض السكر كلموني وشجعوني إني لابساه ومش مكسوفة”.

وأضافت قائلة: “الأمهات قالولي شكرا إنك طلعتي بيه عادي بالمنظر ده، وده خلى أولادنا عندهم ثقة إنهم يلبسوه عادي، ويمكن إحنا معندناش التوعية دي، ومفيش داعي للتنمر، وعلى فكرة مش فارقة ومش مهم رأي أي حد فيا، والجهاز ده ريحني جدا وسكري قبل كدة كان صعب”.

وأكدت: “أشجع كل الأطفال ومرضى السكري أن يضعوا الجهاز، وميفرقش معاهم حد وكل واحد بيبقى شايل هم شكله قدام الناس، لكن الحقيقة إن كل واحد مشغول بحاله، وفكروا في نفسكم بس”.

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