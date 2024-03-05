البرلماني الدراق يتضامن مع زميله البرلماني الطوب إثر الإعتداء الجسدي الذي تعرّض له وينفي أي خلاف معه

2024-03-05 / 14:15
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