واشنطن.. تسليم الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2024 للمغربية رابحة الحيمر
قال سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، إن “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2024″، التي تم منحها الاثنين بواشنطن للمغربية رابحة الحيمر، تعكس الدينامية الإيجابية للإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق المرأة، والتي تضع النساء في صلب سياسات التنمية في المملكة.
وفي هذا الصدد، سجل العمراني أن مدونة الأسرة، التي تم اعتمادها في سنة 2004، شكلت منعطفا حاسما في مجال تمكين النساء وحماية حقوقهن، وجعلت من المملكة نموذجا في المنطقة.
وأوضح السفير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل تسليم هذه الجائزة تم تنظيمه في البيت الأبيض، أن “هذا الإصلاح الحداثي ساهم في توطيد المسار الديمقراطي للمجتمع، بما يكفل تحقيق المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء، والحفاظ على القيم الأخلاقية للأسرة، وذلك طبقا للثوابت الوطنية التي توحد المغاربة”.
وأشار إلى أن دستور 2011، الذي ينص على المساواة بين الرجال والنساء في كافة المجالات، كرس خيار المغرب، الذي لا رجعة فيه، وتحت قيادة جلالة الملك، لفائدة الحقوق والحريات الأساسية.
ولاحظ سفير جلالة الملك لدى واشنطن أن هذه الإصلاحات المتعددة لم تتح فقط مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، بل مكنت أيضا من تعزيز استقلاليتهن والنهوض بدورهن ومشاركتهن الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واعتبر الدبلوماسي أن جلالة الملك أطلق النقاش بشأن إصلاح جديد لمدونة الأسرة، من شأنه توطيد المكتسبات التي تحققت لصالح النساء والأسرة، حيث دعا جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وسجل السيد العمراني أن هذا الإصلاح الجديد يتم وفق مقاربة تشاورية تدمج كافة مكونات المجتمع المغربي، وذلك في احترام لقيم العدالة والإنصاف وهويتنا المرجعية.
وأكد الدبلوماسي أن المغرب جعل مسألة حقوق النساء مكونا أساسيا ضمن عمله على الصعيد الدولي، من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية وبرامج التعاون الرامية إلى حماية حقوقهن المشروعة والنهوض بها، معتبرا أن هذه الجائزة تعد اعترافا إضافيا بمقاربة المغرب الرائدة في مجال حقوق المرأة.
وتم تسليم “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2024” للسيدة الحيمر من طرف السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال حفل حضره على الخصوص السيد العمراني، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بواشنطن، وشخصيات بارزة أخرىتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
يا ربحة الله ارحم ل خلاك و ل رباك ، الله احفظ من كل مكروه، مغربية بنت مغربي أصيل، حصلت على التمييز بزي مغربي اصيييييييييل، نعم انك شجاعة، لقد رفعت رؤوسنا كلنا أمام العالم، فشكرا لك، ما ضاعت تربية ملكنا المحبوب حفظه الله، اللهم احفظ المغرب و المغاربة و ان يشافي ملكنا المحبوب أمين يا رب العالمين..
“الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المومنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا”. والله لو أعطتني امريكا الصهيونية واديا من ذهب لأدرت ظهري. أضف إلى ذلك أنها لا تعطي، بل تأخذ و تنهب. لا حول ولا قوة إلا بالله
إلى معلق المسمى مهدي ،العلم نور والجهل عار أنت ربما ومن دون شك من الفئة التانية هذه السيدة نالت الجائزة بشجاعتها وعلما واجتهادها ،الإسلام الذي تفقه فيه شيء أوصى بالعلم الديني والدنيوي ولم يحرم التعامل والمعاملات مع الكافرين وغيرهم المهم هذا موضوع كبير علي وعليك ممكن تراجع أفكارك.
مادا تريد واشنطن من الأسرة المغربية ؟ نحن في شتات مستمر