أكادير : حاويات نفايات متسخة ومهترئة تشوه المنظر العام

2024-03-05 / 14:27
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاينت جريدة ” هبة بريس” بعدد من احياء مدينة اكادير وسط المملكة، العشرات من حاويات الأزبال المتسخة والمهترئة المنتشرة بأرصفة الشوارع، في وضع يشوه المنظر العام ويؤثر على الصحة العامة والبيئة.

ومن خلال الصور التي التقطتها كاميرا الجريدة، تكشف حجم الاهمال من الجهات المختصة بالنظافة التابعة للجماعة الحضرية لأكادير، والتي لم تعمل على تنقية الحاويات وتعقيمها كما هو مفروض في تدبير هذا القطاع الحيوي بالمدينة، والتي يؤدي المواطن رسوم على هذه الخدمة العمومية.

وضع يتطلب تدخل مستعجل من السلطات بأكادير، خصوصا ان المدينة تشهد تغيير بنيتها التحتية في إطار مشروع ملكي 2020-2024، من اجل تنظيم حملة نظافة شاملة وإعادة هيكلة نظام جمع النفايات بالمدينة، واستبدال الحاويات المهترئة والمتسخة التي تهدد الصحة والبيئة وتشوه المنظر العام .

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