حضور 3 لاعبين مغاربة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حضور 3 لاعبين مغاربة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

2024-03-05 / 13:13
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سيعرف دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حضور أربعة لاعبين مغاربة، بعد إقصاء فريق الوداد الرياضي الذي غادر من مرحلة المجموعات.

وسيكون رضا سليم حاضرا مع الأهلي المصري، ونفس الأمر بالنسبة لأيوب لكرد مع سيمبا التنزاني، بينما سيكون عبد المنعم بوطويل خاصرا مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وحقق اللاعبون المغاربة الثلاثة التأهل مع أنديتهم إلى دور الربع، بعد مسارهم المميز في مرحلة المجموعات.

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