الشرعي يعلق على قرار إقالته من تدريب المنتخب الأولمبي

الشرعي يعلق على قرار إقالته من تدريب المنتخب الأولمبي

2024-03-05 / 13:46
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علق الإطار الوطني عصام الشرعي على قرار إقالته من تدريب المنتخب الوطني الأولمبي، بعد تعيين طارق السكتيوي بدلا منه.

وكتب الشرعي في حسابه على منصة “إكس”: “أعبر عن فخري بما قدمته وامتناني الكبير للفرصة التي أتيحت لي طيلة هذه المدة لخدمة الجامعة الملكية لكرة تحت إشراف السيد الرئيس فوزي لقجع”.

وأضاف: “بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي في فترة تمكنا خلالها من تحقيق إنجازات تاريخية، بما في ذلك تأهلنا للأولمبياد مع العلم أن آخر مشاركة كانت في عام 2012 وفوزنا بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في المغرب، كانت ولازالت مصدر فرح كبير للشعب المغربي”.

وتابع: “أرغب في تقديم شكري الصادق لفريقنا البطل، ولاعبينا الرائعين والاستثنائيين، وكافة الطاقم الفني والطبي، الذي دعمنا طوال هذه الرحلة تحت إشراف الإدارة التقنية، بقيادة السيد كريس فان بويفيلدي، وأعرب عن امتناني لتوجيههم وقيادتهم، التي كانت أساسية في تشكيل استراتيجيتنا ونهجنا الناجحين”.

وزاد قائلا: “آمل أن يمهد هذا الإنجاز التاريخي والاستراتيجية الناجحة الطريق لإنجازات أكبر في تاريخ كرة القدم المغربية.. شكر خاص لجميع المغاربة الذين دعمونا خلال هذه الفترة. شغفكم ودعمكم كانا مصدر إلهام لنا جميعًا.. شكرا لثقتكم بتكليفي بشرف تمثيل وطننا على الساحة العالمية”.

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