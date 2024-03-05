مندوبية السجون تفضح “عمليات نصب واحتيال” تتعلق بالتوظيف في مصالحها

2024-03-05 / 12:49
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هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ، اليوم الثلاثاء ، أن ادعاءات القدرة على التوظيف بإدارة السجون دون الخضوع للمساطر المعمول بها “مجرد عمليات نصب واحتيال”.

وقالت المندوبية العامة في بلاغ على إثر تداول مقاطع صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد قيام شخص مجهول بالتواصل مع بعض المرشحين لمباريات التوظيف، وادعائه القدرة على توظيفهم دون الخضوع لمساطر التوظيف المعمول بها مقابل مبالغ مالية،إن هذه الادعاءات مجرد “عمليات نصب واحتيال على المواطنين”.

وأضافت أنها قامت ب”إحالة هذه النازلة على السلطة القضائية المختصة قصد متابعة مرتكب هذه الأفعال الإجرامية.”داعية كافة المرشحات والمرشحين لمباريات التوظيف إلى عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة والتبليغ الفوري عنها.

وشددت على أن “مباريات التوظيف تتم على أساس معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وفي احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.”

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تعليق واحد

  1. لا ادري لماذا ابني قام بتسجيل نفسه على البوابة الإلكترونية جهة مراكش اسفي لاجتياز امتحان إدارة السجون الدي كان مقررا يومر25/02/2024 الا انه لم تكن اسمه ضمن اللائحة النهائية لاجتياز مباراة

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