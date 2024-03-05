إكرام العبدية: “أقسى ما يمر على الإنسان أن يعيش ليالي العزاء طيلة حياته”

2024-03-05 / 12:37
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هبة بريس - فن

أثارت الفنانة المغربية، إكرام العبدية، قلق وفضول متابعيها بسبب تدوينة نشرتها على حسابها بموقع انستغرام.

وكتبت اكرام العبدية: “أقسى ما يمر على الأنسان أن يعيش ليالي العزاء طيلة حياته، أن يعيش في بيت فقد به أحدا كان عزيزاً عليه”.

وأضافت: ” يارب إن الفقد مؤلم جداً فألطف بنا وبقلوبنا وألبسنا ثوب الصبر والسلوان وارحم واغفر لمن سبقونا إليك وإجعل نهاية هذا الشوق لقاء دائما في جنتك”

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