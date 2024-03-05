مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب تتراجع مع بداية العام

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة 9.26 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 10.765 وحدة، بتراجع نسبته 9,26 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2023، ووفق الإحصائيات الشهرية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، برسم شهر فبراير 2024.

و أظهرت المعطيات أن عدد السيارات الجديدة المسجلة من قبل الخواص شهدت انخفاضا بنسبة 12,29 في المائة بتسجيل 9.463 وحدة، بينما ارتفع العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة إلى 1.302 وحدة (زائد 21,12 في المائة).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp