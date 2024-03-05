تألق رحيمي يُحرج الركراكي

تألق رحيمي يُحرج الركراكي

2024-03-05 / 10:54
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بات الناخب الوطني وليد الركراكي في موقف محرج بعد تألق سفيان رحيمي مع العين الإماراتي، في ظل استمراره في إستبعاده مع مباريات المنتخب الوطني المغربي.

وقدم رحيمي مستويات مميزة مع العين الإماراتي هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو في مسابقة دوري أبطال آسيا، ما جعل الجماهير المغربية تجدد مطالبتها بإستدعاء اللاعب إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وكان الناخب الوطني وليد الركراكي قد برر إستبعاد رحيمي من قائمة المنتخب الوطني في إحدى المرات بزيادة الوزن، وفي مرة أخرى برر سبب إصراره على عدم استدعاء اللاعب بوجود عناصر أفضل منه في الدوريات الأوروبية.

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