مشاريع تثنية و توسيع القناطر تتواصل بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل وتيرة الأشغال الخاصة بتوسيع و تثنية و تحديث القناطر الطرقية بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات و ذلك في إطار مشروع يحرص والي الجهة شخصيا على تتبع تفاصيله.
و في هذا الإطار، يتم حاليا توسيع و تحديث عدد من القناطر بجهة الدار البيضاء سواءا تلك المتواجدة على الطرق السيارة أو على الطرق الوطنية و الإقليمية.
و من بين القناطر التي تشهد عمليات تحديث، نذكر قنطرة طريق عين تكي بالمحمدية و قنطرتين بالطريق السيار المداري وسط المدينة بين زناتة و سيدي البرنوصي و قنطرة مدخل برشيد، و هي القناطر التي تقدمت بها الأشغال و فاقت نسبة الإنجاز بها خمسين في المئة في ظرف زمني وجيز.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
من الجيد تثنية و تحديث القناطر الطرقية بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات
ذلك في إطار مشروع يحرص والي الجهة شخصيا على تتبع تفاصيله
يتم حاليا توسيع و تحديث عدد من القناطر
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro
هاته المشاريع لتوسيع القناطر يجب ان تكون صلبة ..
هناك قناطر تهدد حياة السائقين..
اللهم وفقهم للخير للنهوض بواقع الإقتصاد والبنيات التحتية..
خاص تكون لجان المراقبة والتتبع المستمر ..
هادشي لغادي نستافدو من كأس العالم لغادي نظموه