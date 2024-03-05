مشاريع تثنية و توسيع القناطر تتواصل بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات

2024-03-05 / 17:49
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل وتيرة الأشغال الخاصة بتوسيع و تثنية و تحديث القناطر الطرقية بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات و ذلك في إطار مشروع يحرص والي الجهة شخصيا على تتبع تفاصيله.

و في هذا الإطار، يتم حاليا توسيع و تحديث عدد من القناطر بجهة الدار البيضاء سواءا تلك المتواجدة على الطرق السيارة أو على الطرق الوطنية و الإقليمية.

و من بين القناطر التي تشهد عمليات تحديث، نذكر قنطرة طريق عين تكي بالمحمدية و قنطرتين بالطريق السيار المداري وسط المدينة بين زناتة و سيدي البرنوصي و قنطرة مدخل برشيد، و هي القناطر التي تقدمت بها الأشغال و فاقت نسبة الإنجاز بها خمسين في المئة في ظرف زمني وجيز.

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