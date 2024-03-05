شركة “إن درايف” تنصب على المغاربة و سائقوها يثيرون غضب الزبناء بالرباط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
“ألو معاك شيفور ديال إندرايف، فين كاين دبا، خرج عندي للشارع أنا غنستناك”، بهاته العبارة أجابنا أحد سائقي تطبيق “إن درايف” بعد حجز رحلة من مطار الرباط نحو محطة القطار الرباط المدينة، قدر التطبيق ثمنها في 39 درهم و وافق على العرض السائق المقترح.
“شوف أخويا، غير باش نعلمك، حنا راه مكنديوش من المطار ب 39 درهم، أقل ثمن هو 150 درهم، بغيتي مرحبا نجي نديك مابغيتيش شوف شي حد آخر”، يضيف السائق بعد أن قبل بالعرض الذي قدمه التطبيق في الوهلة الأولى، و الأمر تكرر مع خمسة سائقين قانوا بنفس الفعل و في نفس الساعة الزمنية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالأسلوب” الوقح” الذي يتعامل به بعض سائقي تطبيق” إن درايف” يثير أكثر من علامة استفهام حول سمعة الشركة المدبرة له، حيث أن أحدهم أجاب: “بغيتي 150 درهم أوكي مابغيتيش سير…”.
و تكرر الأمر مع عديد الأشخاص الذين أرادوا حجز رحلات من مطار الرباط لوسط المدينة، حيث أن السائقين يتفقون على نفس التفاصيل و المعطيات و حتى طريقة الكلام، فهل ما يهم الشركة هو تكديس الأرباح و لو على حساب سمعتها؟ للحديث بقية…تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
لكي تعم الفائدة
غالبا هادوك لي حدا المطارات سواء الرباط أو كازا، كتلقاهم صحاب طاكسيات، عاصرين تما، وتايدخلو التطبيق ويخدمو بيه، لأن سائقي إندرايف، كيبقاو خدامين وسط المدينة وناذرا ما كيوصلو تما.
في الحقيقة المشكل فيهم معا أولا التطبيق في منتهى الحقارة لأنه بكل بساطة يبخص عمل هذا السائق انا من الرباط متى كانت الرحلة من المطار إلى الرباط بهذه التسعيرة المجحفة التي لا تشجع على تحسين الجودة او المنتج بصفة عامة و التطبيق هو المسؤول عن كل هذا هناك تطبيق اقدم من هذا التطبيق في السوق المغربي و أكثر جودة و لكن الزبون تبغي الرخا فطبيعي يجد مثل هذا النوع من السائقين كن محترما و عطي للسائق ما يستحقه كي تجد ما تستحق
هذا التشويه على اصحاب التطبيقات دايرينو أصحاب الطكسيات أما بالنسبة للساءقين فكلهم في المستوى
بغاو بلعاني يخسرو السمعة د إندرايڤ ..أنا كمواطنة و كنستعمل التطبيق أكثر من رائع و السائقين كاملين تبارك الله سياقة بالمهل + اللطافة ..ماشي بحال الطاكسيات غير كيجريو تقول هازين البگاج ماشي بنادم
أرى أن تسعيرة 45 درهم من المطار الى المحطة غير مناسبة حتى في مدينة الدارالبيضاء من البيضاء الى مطار محمد الخامس يتم تحديد التسعيرة في 85 درهم في حين أن الطاكسيات يطلبون 250 درهم