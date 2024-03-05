شركة “إن درايف” تنصب على المغاربة و سائقوها يثيرون غضب الزبناء بالرباط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
“ألو معاك شيفور ديال إندرايف، فين كاين دبا، خرج عندي للشارع أنا غنستناك”، بهاته العبارة أجابنا أحد سائقي تطبيق “إن درايف” بعد حجز رحلة من مطار الرباط نحو محطة القطار الرباط المدينة، قدر التطبيق ثمنها في 39 درهم و وافق على العرض السائق المقترح.
“شوف أخويا، غير باش نعلمك، حنا راه مكنديوش من المطار ب 39 درهم، أقل ثمن هو 150 درهم، بغيتي مرحبا نجي نديك مابغيتيش شوف شي حد آخر”، يضيف السائق بعد أن قبل بالعرض الذي قدمه التطبيق في الوهلة الأولى، و الأمر تكرر مع خمسة سائقين قانوا بنفس الفعل و في نفس الساعة الزمنية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالأسلوب” الوقح” الذي يتعامل به بعض سائقي تطبيق” إن درايف” يثير أكثر من علامة استفهام حول سمعة الشركة المدبرة له، حيث أن أحدهم أجاب: “بغيتي 150 درهم أوكي مابغيتيش سير…”.
و تكرر الأمر مع عديد الأشخاص الذين أرادوا حجز رحلات من مطار الرباط لوسط المدينة، حيث أن السائقين يتفقون على نفس التفاصيل و المعطيات و حتى طريقة الكلام، فهل ما يهم الشركة هو تكديس الأرباح و لو على حساب سمعتها؟ للحديث بقية…تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
المشكل ماشي في التطبيق ، مشكل في السائقين لكينصبو على الناس . خاص المغاربة يبلغوا على السائقين النصابة للشرطة و خدمة الزبناء ديال التطبيق. كان وقع لي نفس الشيء مع Uber فاش كان خدام.
هاد المشكل كاين حتى في الدار البيضاء بالنسبة للمطار خاص الشركة تزيد شوية في التمن اديال المطار حتى يكون لا ضر لا ضرار
لا ابدا اصحاب التطبيق يتكلمون بھدا الاسلوب ھادو غي باش يشوھوھم صحاب الطاكسيات ھركاوة
معرفتش علاش كنشم ريحة ديال مالين الطاكسيات بغاو يديرو سمعة خايبة للتطبيقات ناضو تسجلو فيهم.
حيتاش هدا باينة الاسلوب ديالهم ماشي ديال الأشخاص اللي ديجا ركبت معاهم فالتطبيقات
واش كاين شي كورصة من المطار الى محطة القطار ب 39 درهم ماشي حتى تمن المازوط لي غادي يستهلك صاحب ان درايڤ هذا اسميه استهتار .تمن 150 درهم تمن معقول و مناسب خاصة إذا كان عدد الاشخاص يتجاوز اثنين
كثر اللصوص في هاذا الزمن بلا حسيب ولا رقيب…
39درهم من المطار ماشي الضحك هذا ثمن ديلاش …كون غير سكتي
أنا داير اندرايفر ف الطوموبيل ديالي اخايف من البوليسيه اقولو ليا ماعنداكش الحق تهاز البلايص واش كاين شي قانون تايحميني
أنا مهني فإندرايف الغلط من السائق، 39 درهم ماشي تمن المطار ولاكن كيف قلتي الأسلوب هوا لي تيلعب دور كبير ، كل مهني فالتطبيق تيشوف السعر يتسنا التطبيق يطلع السعر حيتاش لا مفدقبلتيش بالسعر تيطلع أتوماتيك يولي سعر مناسب تقبلو
التطبيق ناضي المشكل فبوعرباز
نعم اتفق مع هذا المقال انا في الدار البيضاء قبل كان التطبيق مزيان أو تلقى بسرعة البرق السائق أو الان تخلطت الأمور رجع نفس اسلوب الزنقاوي بحال سائقي سيارة الأجرة بل الغاء الرحلات بدون سبب وقع لي هذا مرارا وتكرارا والمشكل أصبح هذا التصرف ألقيت من بعد سائقي التطبيقات نساء وللأسف هذا داخل المدينة يعني ليس في نواحي الدار البيضاء أو علما أعطي الثمن مضاعف المهم هو الوصول للوجهة التي أريد لكن للأسف نفس التصرف أحس انه سلالة سائقي الأجرة غيروا الوجهة للعمل في التطبيقات بنفس الأسلوب الحيواني الذي يتعاملون به قبل يجب على الدولة ترخيص لشركات أخرى منافسة وحتى تكون شركات تابعة للدولة حيث بعض الخنازير ما ابقاو ابغاو اخدموا طبعا لا تعمم لكن هناك حثالة تفسد لي شيء جميل